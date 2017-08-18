Нацбанк опустив офіційну гривню до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 19 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2549,0401 (18 серпня – 2550,6409)

100 EUR – 2992,5731 (18 серпня – 2983,4847)

10 RUR – 4,2941 (18 серпня – 4,3050)

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Як повідомляв УНІАН, 18 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,48/25,50 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,92/29,94 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4301/0,4310 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,4904 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 390 угод на суму 242,58 мільйона доларів.