КНДР змогла заробити на експорті руди і вугілля всупереч санкціям Китаю

КНДР заробила на експорті вугілля і залізної руди близько $270 млн незважаючи на санкції проти Пхеньяну, які ввело міністерство комерції Китаю, повідомляється в експертній доповіді ООН, з якими ознайомилося агентство Kyodo.

Уточнюється, що Північна Корея змінила шляхи поставок з КНР на країни Південно-Східної Азії.

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У доповіді також наголошується на «слабшанні заходів, спрямованих на ліквідацію зброї масового знищення».

Експерти підкреслюють, що склалася ситуація, при якій джерела фінансування ядерної програми КНДР заблокувати складно.

З 15 серпня у рамках виконання останньої резолюції РБ ООН 2371 Китай ввів заборону на ввезення низки товарів з КНДР.