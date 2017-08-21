У Вашингтоні завершився перший раунд переговорів щодо реформи угоди НАФТА

США, Канада та Мексика в неділю, 20 серпня, завершили перший раунд переговорів щодо реформи Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА), укладеної між США, Канадою і Мексикою в 1994 році, як повідомляє DW.

Сторони позитивно оцінили підсумки п'ятиденної зустрічі, на якій піднімалось більше десятка тем. Кількість і спектр представлених пропозицій відображають мету досягти "амбіційного результату", привівши документ у відповідність зі стандартами XXI століття, в інтересах громадян трьох країн, йдеться в спільній заяві торгового представника США Роберта Лайтхайзера, глави канадського МЗС Христі Фріланд і міністра економіки Мексики Ільдефонсо Гуахардо.

На заключній прес-конференції сторони говорили про "прискорені і масштабні переговори" і домовилися проводити зустрічі раз на три тижні. Наступний раунд заплановано на 1-5 вересня, він пройде в Мексиці. Сторони намагатимуться досягти компромісу до січня 2018 року, коли в Мексиці розпочнеться передвиборча кампанія.

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Втім, експерти сумніваються в тому, що угоди вдасться досягти швидко - раніше подібні переговори тривали кілька років. Крім того, джерела повідомляють, що сторони "виклали на стіл ще не всі карти".

Угоду НАФТА президент США Дональд Трамп неодноразово називав "катастрофою" і найгіршою торговою угодою в історії. "Дефіцит торгового балансу Сполучених Штатів з Мексикою становить 60 мільярдів доларів. З моменту укладення односторонньої угоди НАФТА ми втратили велику кількість робочих місць і компаній", - заявив він в січні. Трамп пригрозив, що США може в односторонньому порядку вийти з угоди, якщо в нього не будуть внесені зміни.