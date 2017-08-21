Вкладникам "Вектор Банку" відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб від 21 серпня продовжив виплати гарантованих сум вкладникам ліквідованого "Вектор Банку", які не отримали свої гроші під час минулих виплат.

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Згідно з повідомленням на сайті фонду, виплати також можуть отримати вкладники, чиї рахунки перевірялися на предмет нікчемності.

Повідомляється, що вкладники можуть отримати кошти у відділенні будь-якого банку - агента Фонду гарантування.

Як повідомляв УНІАН, у березні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації "Вектор Банку" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

"Вектор Банк" працює на ринку України з 2014 року. Основним власником банку, за даними НБУ на 1 січня 2017 року, був громадянин України Андрій Перкаль.