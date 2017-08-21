Пенсійний фонд забезпечив виплати на Житомирщині за серпень на 80,1% - ОДА

Пенсійний фонд забезпечив виплати на Житомирщині за серпень на 80,1%. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, органи Пенсійного фонду України в області забезпечили фінансування пенсійних виплат на суму 555,7 млн грн, що становить 80,1% до потреби.

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«Станом на 19 серпня органами ПФУ в області забезпечено фінансування пенсійних виплат на суму 555,7 млн грн, що становить 80,1% до потреби, яка складає 693,5 млн грн. А саме, профінансовано підприємства поштового зв’язку по 22 серпня та банківські установи по 20 серпня», – йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що фінансування пенсійних виплат військових пенсіонерів (25,8 тис.осіб) за серпень 2017 року проведено в повному обсязі. На ці цілі було направлено 68,6 млн грн.