Фонд гарантування продовжив ліквідацію двох банків ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на один рік ліквідацію "Південкомбанк" та "Промекономбанку", йдеться в повідомленні на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, фонд продовжив ліквідацію "Південкомбанку" до 25 вересня 2018 року, ліквідацію "Промекономбанку" - до 7 вересня 2018 року.

Фонд також продовжив на зазначений термін повноваження ліквідатора зазначених банків Марини Славкіної.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з вересня 2014 року почав ліквідацію неплатоспроможного "Південкомбанк" на підставі рішення Національного банку України про відкликання ліцензії та ліквідацію фінансової установи.

"Південкомбанк" працював на ринку України з 1990 року. Банк входив до складу промислово-фінансової групи "Метал Юніон", яка спеціалізується на металургії і гірничодобувному виробництві.

Фонд гарантування почав ліквідацію "Промекономбанку" на підставі рішення Національного банку України про відкликання ліцензії та ліквідації фінустанови 10 вересня 2014 року.

"Промекономбанк" (р. Донецьк) працює на ринку України з січня 1998 року. По інформації на сайті банку, його основним власником є компанія "Супрім-До" (42,4971%).