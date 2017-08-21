НБУ сьогодні купив у банків майже $51 мільйон
12:55, 21 серпня 2017Фінанси
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Середньозважений курс аукціону становить 25,4603 гривні за долар.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 21 серпня, купив у банків 50,9 мільйона доларів.
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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становить 25,4603 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 52,9 мільйона доларів.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні до середини торгів встановилися на рівні 25,46/25,48 гривні/долар.
За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 становив 25,4362 гривні/долар, учасники ринку уклали 164 угоди на 71 мільйон доларів.
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