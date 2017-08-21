НБУ ускладнив видачу небанківським фінустановам ліцензій на переказування коштів

Національний банк України ускладнив умови отримання небанківськими фінансовими установами (НФУ) ліцензій на переказ коштів, повідомляється на сайті регулятора.

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Згідно з повідомленням, зміни передбачені новим Положенням про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензій на переказування коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженим постановою правління НБУ №80.

"Національний банк продовжує уніфікацію підходів до ліцензуванню, та нове положення про ліцензування переказу коштів є черговим кроком у цьому напрямку, - цитуються в повідомленні слова заступника глави НБУ Катерини Рожкової. - Новий документ передбачає аналіз структури власності ліцензіата та його ділової репутації. Крім того, регулятор буде приділяти значну увагу вивченню бізнес-плану компаній, які планують діяльність з переказу коштів, та дослідженню їх фінансового стану".

Нове положення передбачає визначення переліку умов, за яких НБУ видає ліцензії на переказ коштів, та розширення переліку документів для отримання таких ліцензій небанківськими финуреждениями, виключення з переліку документів, які подаються для отримання ліцензії, внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу та впровадження зобов'язання небанківських фінансових установ розробити та затвердити внутрішні документи з цих питань протягом одного місяця з дати отримання ліцензії

Крім того, вводиться вимога до НФУ щодо розкриття інформації про структуру власності та визначення порядку надання таких відомостей, встановлюються вимоги до фінансового стану небанківських фінансових установ, їх ділової репутації, а також ділової репутації їхніх керівників і власників, розширюється перелік підстав для відмови у видачі ліцензій на переказ коштів та їх відкликання Національним банком України.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з метою централізації процесів ліцензування створив департамент ліцензування, що відповідає за реєстрацію і ліцензування банків, погодження набуття істотної участі у банках, а також призначення керівників банків та ліцензування валютних операцій.