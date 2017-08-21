Платоспроможні банки з початку року скоротили збиток майже в 42 рази

Платоспроможні банки України за січень-липень 2017 року отримали 223 мільйони гривень збитку, що у 41,5 рази менше збитку за підсумками січня-липня 2016 року.

Читайте такожБанки України з початку року отримали понад 5 мільярдів збитків

Як свідчать дані на сайті Національного банку України, в тому числі в липні платоспроможні банки отримали 1,43 мільярда гривень прибутку.

За інформацією НБУ, доходи банків за січень-липень становили 101,624 мільярда гривень, що практично відповідає показнику за аналогічний період попереднього року, тоді як витрати скоротилися на 9,027 мільярда гривень або на 8,1% - до 101,846 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України у 2016 році відновила історичний максимум за збитками, отримавши негативний результат на рівні 159 мільярдів гривень. З урахуванням неплатоспроможних банків збиток банківської системи країни минулого року становив 160,143 мільярда гривень.