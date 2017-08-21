Активи працюючих банків України зросли на 7 мільярдів

Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за січень-липень 2017 року зросли на 7,171 мільярда гривень, або на 0,6%, – до 1,263 трильйона гривень за станом на 1 серпня 2017 року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, в тому числі в липні активи зросли на 25,546 мільярда гривень, або на 2,1%.

Зобов'язання банків у січні-липні 2017 року скоротилися на 3,2%, у тому числі в липні – на 0,1%, - до 1096 трильйона гривень.

Капітал банків за 7 місяців зріс на 34,9%, в тому числі за липень - на 18,9%, до 167 мільярда гривень.

Також повідомляється, що станом на 1 серпня 2017 року кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, що склало 89, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом

Довідка УНІАН. Станом на початок 2016 року активи працюючих в Україні банків становили 1,254 трильйона гривень, а кількість працюючих банків – 117.