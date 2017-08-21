НБУ обіцяє лібералізацію після набуття чинності нового закону "Про валюту"

Національний банк України готовий зробити низку кроків щодо лібералізації валютного регулювання відразу після вступу в силу закону "Про валюту", розробленого та оприлюдненого регулятором для громадського обговорення.

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Як повідомляється на сторінці НБУ в соцмережі Facebook, серед цих кроків - скасування індивідуальних ліцензій для фізичних осіб, відмова від реєстрації кредитів від нерезидентів та збільшення граничного терміну для розрахунків по експортно-імпортним контрактам (зараз 180 днів).

Разом з тим, регулятор зазначив, що повна лібералізація можлива лише після запровадження в Україні ефективного податкового законодавства.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк оприлюднив для громадського обговорення пропозиції щодо законодавчих змін, необхідних для впровадження ліберальної моделі валютного регулювання в країні, які після обговорення будуть передані на розгляд Національної ради реформ.