Українці будуть платити податок від продажу уживаних речей - ЗМІ

Здали в комісійний магазин поношену річ, побутову техніку або меблі і виручили за неї гроші - заплатіть податок. Таке роз'яснення видала ДФС для громадян-резидентів України. І додала, що ці кошти є додатковим доходом людини. А з нього має стягуватись податок на доходи фізичних осіб, пише UBR.

"Коли приймали Податковий кодекс, були запеклі дискусії з цього приводу. В результаті отримані таким чином гроші віднесли до категорії "інші доходи". Але про це не знають не те що прості українці – навіть багато підприємців", – повідомив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Так, посередник-комісійний магазин (юридична особа), є податковим агентом і повинен утримувати з виплачених людині коштів ПДФО і військовий збір. Крім того, зобов'язаний відображати інформацію про виплачені доходи і утримані збори в податкових звітах.

"Мабуть, стоїть завдання поповнення бюджету, а джерела обмежені. Ось і звертають увагу на кожну деталь", - зазначив керуючий партнер адвокатського об'єднання Suprema Lex Віктор Мороз.

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Мораторій на перевірки бізнесу, що діє в Україні, не може захистити підприємців від позапланових перевірок податкової. І якщо виявлять неналежним чином оформлений товар, прийнятий на реалізацію, магазин покарають за невиконання обов'язків податкового агента.

Великі комісіонки дотримуються правил, але більшість дрібних операторів, особливо регіональних, по-старому оформляють простенькі квитанції.

"Квитанція теж вважається первинним бухгалтерським документом. Вона дозволяє хоч якось ідентифікувати людину за прізвищем та адресою (якщо він вказаний). Але цього недостатньо для інформації про стягнення податку. У людини буде недоїмка по ПДФО, що загрожує штрафами. Хоча, звичайно, велике питання, як податкова буде відслідковувати, реальний це людина, і стягувати з нього збори. Особливо, якщо це робити не вибірково, а, скажімо, взятися за перевірку всіх клієнтів комісіонки", – наголосив Віктор Мороз.

Якщо ж ДФС не зможе відшукати платників податків, пред'являть претензії магазину. Це і повинно стимулювати останніх змінювати підходи до оформлення договорів. Паспорт та код потрібні кожному, хто збирається продати непотрібну річ у комісійному магазині. Навіть якщо йдеться про зовсім невеликі суми – 10-20 грн.

"До речі, аналогічні вимоги мають застосовуватися і до клієнтів ломбардів", - розповів Олександр Охріменко. Якщо людина здала річ, але не викупив її, з отриманих на руки коштів потрібно сплатити податок.

Відзначено, що при роботі з комісіонкою-юрособою утримує податок і інформує ДФС магазин. Але і людина зобов'язаний вказати отриманий дохід у податковій декларації після закінчення податкового періоду, як правило, до травня того року, що настає за податковим періодом, у якому отримано дохід. Платити нічого не треба.

Якщо б/в товар реалізований через фізособу-підприємця, то чоловік зобов'язаний вказати дохід в декларації та самостійно сплатити ПДФО в розмірі 18% і військовий збір 1,5%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні введуть єдиний рахунок для оплати податків. Мінфін зазначив, що законопроект спростить процедуру розрахунків платників податків, що значно заощадить фінансові та часові витрати.