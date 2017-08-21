Зростання вартості автогазу, робота банків у мінус та лідерство України в СНД за легкістю ведення бізнесу: економічні підсумки тижня (інфографіка)

Банківська система України працює в мінус. За 6 місяців цього року 20 банків заробили 10,6 мільярдів гривень чистого збитку. Загальний підсумок за І півріччя - мінус 1,85 мільярда гривень.

Як йдеться у дослідженні Corestone Corp., реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України (з урахуванням сезонного фактору) у II кварталі 2017 року, порівняно з відповідним періодом 2016 року, зріс на 2,4%. При цьому порівняно з I кварталом 2017 року зростання ВВП склало 0,6%.

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Україна стала лідером серед країн СНД за легкістю ведення бізнесу в рейтингу Doing Business. До позитивних економічних новин можна також віднести зростання експорту з України до ЄС на 26,1%. Загалом експорт українських товарів за І півріччя зріс на 24,2%, склавши $20,6 млрд.

Серед світових економічних новин - Facebook запустив власну торгову площадку Marketplace. На майданчику користувачі з 17 країн Європи зможуть продавати і купувати товари. Курс біткоїна продовжує бити рекорди. Протягом торгів на тижні вартість криптовалюти піднімалася до $4200. Компанія Tesla Inc. вперше продала традиційні корпоративні облігації. Виробник електромобілів розмістив облігації на суму $1, 8 млрд.

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