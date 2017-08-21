Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 8%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-липні 2017 року зріс на 8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Закарпатській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Миколаївській, Черкаській і Львівській областях – на 21%, 17,7%, 12,8%, 10,8%, 10,6%, 9,5% і 9,5% відповідно.

Оборот роздрібної торгівлі у липні 2017 року порівняно з червнем збільшився на 6,7%, а з липнем 2016 року на 6,8%.

При цьому Держстат не оприлюднив абсолютних значень.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-червні 2017 року зріс на 7,3% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 362,596 мільярда гривень.

У 2016 році оборот роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% в порівнянні з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трильйона гривень.