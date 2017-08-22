США заморожують активи китайських фірм через зв'язки з КНДР - WSJ

Генеральна прокуратура США підготувала ряд заходів проти китайських компаній у зв'язку з їх торговими зв'язками з КНДР, пише The Wall Street Journal.

Газета з посиланням на джерела повідомляє, що мова йде про п'ять китайських компаній, включаючи Dandong Zhicheng. Американська влада звинувачуює їх у закупівлі вугілля у Північній Кореї за долари.

У травні Генпрокуратура США отримала ордер суду на накладення тимчасового арешту на активи цих компаній.

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Також наголошується, що ряд американських банків, через які китайські компанії проводили транзакції, надали звіти про ці операції прокуратурі. Газета додає, що це дозволить федеральній владі США заморозити активи китайських компаній на постійній основі і таким чином посилити тиск на Китай.

Раніше Китай звинуватив США в протекціонізмі через торгового розслідування.