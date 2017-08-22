ТОП-100 держкомпаній в 2016 році вирвалися зі збитків

ТОП-100 державних підприємств за підсумками 2016 року отримали 26,4 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як за 2015 рік вони задекларували сумарний збиток на рівні 53 мільярдів гривень.

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Про це під час прес-конференції, присвяченій питанням ефективного управління та приватизації державних підприємств, повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

"Що стосується результатів 2016 року, то чистий прибуток досяг 26,4 мільярда гривень. Це великий крок вперед порівняно з 2015 роком. За результатами 2015 року збитки сягнули 53 мільярдів гривень", - сказав він.

При цьому Нефьодов повідомив, що балансова вартість промислових підприємств з рейтингу ТОП-100 (без урахування банків) становить 1,4 трильйона гривень.

"Звичайно, 26 мільярдів порівняно з 1,4 трильйона гривень – це зовсім не той показник, яким можна пишатися... Зрозуміло, що віддача від цих активів дуже низька", - зазначив заступник міністра додав, що найбільш прибутковими є НАК "Нафтогаз України", "Укренерго", КБ "Південне", Адміністрація морських портів України і "Укргідроенерго".

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, прибуток ТОП-100 держкомпаній у січні-вересні 2016 року зріс у 20 разів порівняно з аналогічним періодом 2015 року і становила 40 мільярдів гривень. Загальна балансова вартість держактивів за цей період оцінювалася на рівні 1,351 трильйона гривень. Зростання прибутку було забезпечено за рахунок енергетичної і транспортної галузей.