Нацбанк послабив офіційну гривню до долара та євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2545,1704 (22 серпня – 2544,3168)

100 EUR – 2995,9201 (22 серпня – 2992,3710)

10 RUR – 4,3110 (22 серпня – 4,3021)

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,45/25,47 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,91/29,94 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4301/0,4310 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,4517 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 530 угод на суму 318,26 мільйона доларів.