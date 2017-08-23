Фіскальна служба в ході обшуків спиртзаводів вилучила 1,4 тисячі тонн спирту

Державна фіскальна служба в ході обшуків на 6 державних спиртових заводах у Вінницькій, Сумській, Тернопільській та Харківській областях, які не входять до складу підприємства «Укрспирт», вилучила 1416 тонн спиртовмісної продукції вартістю понад 360 млн гривень, повідомила прес-служба ДФС.

«У ході документування роботи підпільних цехів по виготовленню лікеро-горілчаних виробів або фальсифікованого алкоголю, нами часто фіксуються факти отримання ними необлікованого спирту, виготовленого на потужностях спиртових заводів, який в подальшому використовується правопорушниками в якості сировини для незаконного виготовлення горілки. Саме тому для нас важливо відстежити весь шлях поставок або незаконного виробництва спирту», - цитуються в повідомленні слова першого заступника голови ДФС Сергія Білана.

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Він також повідомив, що заходи проводяться в рамках розслідування низки кримінальних проваджень, відкритих за кількома статтями, в тому числі і щодо колишніх керівників ДП «Укрспирт».

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба у ході обшуків, проведених 24 липня на державному підприємстві "Укрспирт", вилучила близько 980 тонн спиртовмісної продукції на орієнтовну суму понад 180 млн грн.

Дозвіл на обшуки 41 спиртзаводу в 14 областях України дав Шевченківський районний суд Києва для проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні стосовно посадових осіб ДП "Укрспирт". В ході досудового розслідування були встановлені факти, які підтверджують порушення державним підприємством законодавства України, та факти ймовірного необлікованого виготовлення продукції.