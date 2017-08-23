Роздрібна торгівля в Україні з початку року збільшилася до 444 мільярдів гривень

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-липні 2017 року зріс на 8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 443,824 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Напередодні Держстат оприлюднив тільки процентне співвідношення.

Разом з тим, минулого року Держстат повідомляв, що за січень-липень 2016 року оборот роздрібної торгівлі становив 628,9 мільярда гривень, що на 185,1 мільярда гривень порівняно з даними за 2017 рік.

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У відомстві пояснили, що порівняння даних відповідних періодів минулого року є не коректним, так як з 2017 року змінилась методологія розрахунку.

Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Закарпатській (на 21% - до 9,8 мільярда гривень), Вінницькій (на 17,7% - до 11,2 мільярда гривень), Одеській (на 12,8% - до 33,8 мільярда гривень), Сумській (на 10,8% - до 8,7 мільярда гривень), Миколаївській (на 10,6% - до 10 мільярдів гривень), Черкаській (на 9,5% - до 10,47 мільярда гривень) і Львівській (на 9,5% - до 26,8 мільярда гривень) областях.

Найбільше зниження зростання роздрібного товарообігу в січні-липні було зафіксовано у Волинській області (на 9,1% - до 8,1 мільярда гривень).

Оборот роздрібної торгівлі у липні 2017 року порівняно з червнем збільшився на 6,7%, а з липнем 2016 року на 6,8%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, в січні-липні 2017 року склав 311,8 мільярда гривень, що на 7,5% більше показника за січень-липень 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-червні 2017 року зріс на 7,3% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 362,596 мільярда гривень.

У 2016 році оборот роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% в порівнянні з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трильйона гривень.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-липні 2016 року збільшився на 2,4% порівняно з аналогічним періодом 2015 року (у порівнянних цінах) до 628,9 мільярда гривень.