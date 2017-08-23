Восени курс гривні очікується близько 24,5 - 26,5 за долар – експерт

Восени української гривні нічого не загрожує, і курс буде коливатися в діапазоні 24,5 – 26,5 гривні/долар, вважає координатор громадської платформи "Нова країна" Тарас Козак.

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На думку експерта, у разі активізації приватизації держмайна і прийняття парламентом законодавства про вільний обіг земель сільгосппризначення, можна чекати зміцнення гривні до рівня 22 - 23 гривні/долар.

"Зараз надлишок валюти на міжбанківському ринку. Національний банк практично щотижня викуповує 40-50 мільйонів доларів для недопущення різкого зростання курсу гривні. Подібна ситуація і на готівковому ринку. Громадяни та дрібні бізнесмени більше продають валюти, ніж купують", - пояснює експерт.

Козак зазначив, що за попередні роки курс гривні традиційно знижувався восени через збільшення закупівлі газу, нарощування імпорту споживчих товарів, нерівномірність бюджетних витрат і несприятливої кон'юнктури зовнішніх ринків.

"Для відв'язування від такої сезонності фінансові органи - Міністерство фінансів та Національний банк, а також НАК "Нафтогаз України" провели серйозну роботу. Це і перехід на 3-річне бюджетування, і відмова від утримання курсу гривні "до останнього", і відмова від покупки газу в агресора. Зовнішня кон'юнктура в цьому році теж сприятлива, а врожай зернових очікується непоганий", - додав експерт.

За його словами, також важливим фактором стабільності на валютному ринку є здоровий стан державних фінансів, при цьому дефіцит держбюджету в цьому році буде менше очікуваного.

Як повідомляв УНІАН, українська гривня продовжує планомірно зміцнюватися по відношенню до долара США. Так, на цьому тижні котирування гривні до долара зросли на міжбанківському валютному ринку на 20 копійок – до 25,4 гривні/долар, і в таких же межах – на готівковому валютному ринку.