Нацбанк продав ще 20 золотих монет "25 років незалежності України"

Національний банк України в ході чергового аукціону з продажу золотих пам'ятних монет "25 років незалежності України" продав 20 запропонованих для реалізації монет на загальну вартість майже 2,8 мільйона гривень.

Читайте такожНацбанк назвав найкращу монету 2016 року (фото)

Як повідомляється на сайті регулятора, максимальна ціна придбання монети в ході аукціону становить 146,142 тисяч гривень, мінімальна – 131,142 тисяч гривень.

Також повідомляється, що аукціон відбувся в системі електронних торгів універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ" з можливістю віддаленого доступу.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 серпня 2016 року ввів в обіг золоту пам'ятну монету "25 років незалежності України" номіналом 250 гривень виготовлено із золота 900-ї проби з чистою масою дорогоцінного металу 62,2 грама.

Регулятор планує реалізувати весь тираж цих монет на аукціонах Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ".