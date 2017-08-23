29 серпня у Житомирі проведуть позачергову сесію міськради, щоб залучити інвестиції в економіку міста. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради. Як зазначається у повідомленні,, залучення інвестицій у Житомир — один з самих пріоритетних напрямків. Про це на бюджетній комісії повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Позачергова сесія Житомирської міської ради відбудеться 29 серпня. Депутати розглянуть 13 питань.

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«Комунальному підприємству «Центр інвестицій» ми плануємо передати земельну ділянку в районі станишівських недобудов очисних споруд у розмірі 24,6 га. Ця земельна ділянка належить КП «Житомирбудзамовник», яке перебуває в стадії ліквідації. Жодних документів на право власності виготовлено не було. Ми виготовили всю документацію, щоб зберегти цю земельну ділянку у власності громади», - пояснив депутатам Сухомлин.

Також на сесії виділять ділянку у розмірі 18 га для будівництва міської сонячної електростанції.

«В районі глибочицької окружної траси ми плануємо передати тому ж КП «Центр інвестицій» земельну ділянку у розмірі 18 га для будівництва міської сонячної електростанції потужністю 10 Мегават. Зараз ця земельна ділянка належить нашому комунальному підприємству «Зеленбуд», – розповів міський голова.

Ще одне важливе питання, що буде розглядатися на позачерговій сесії — це передача злітної смуги Житомирського аеропорту та земельної ділянки під нею у власність міста.

«Інвестор, який зумів зберегти міський аеропорт зараз не в змозі профінансувати будівництво, реконструкцію та подовження злітної смуги. Якщо цього не зробити, то Житомир не зможе приймати пасажирські літаки. Я провів ряд зустрічей з міністром транспорту, головою і заступником бюджетного комітету України щодо фінансування злітної смуги у Житомирі. У вересні відбудеться засідання бюджетного комітету України, де буде розглядатися питання про виділення грошей з держбюджету на фінансування злітної смуги. Це можливо зробити лише тоді, якщо смуга знаходиться в комунальній, або державній власності. Тому, за домовленістю з власниками Житомирського аеропорту вони безкоштовно передають Житомиру злітну смугу та земельну ділянку під нею», - додав Сухомлин.

Раніше повідомлялося, що Китай пропонує Житомирщині послуги експорту та імпорту продовольчих товарів.