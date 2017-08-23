Нацбанк з 24 серпня відміняє ліміт на отримання валюти фізособами

Національний банк України продовжив ослаблення антикризових заходів на валютному ринку і скасував ліміт на отримання готівкових коштів в іноземній валюті та банківських металах з поточних і депозитних рахунків через касу та банкомати, до цього часу становить не більше еквіваленту 250 тисяч гривень на добу.

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"Фізичні особи зможуть отримувати готівку в іноземній валюті або банківські метали з поточних і депозитних рахунків через касу та банкомати без обмежень по сумі", - повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №81, яка набирає чинності 24 серпня.

Регулятор відзначив, що вважає можливим повністю скасувати це обмеження, враховуючи істотне поліпшення ліквідності банківської системи в іноземній валюті та стабілізацію валютного ринку. При цьому Нацбанк очікує, що це рішення сприятиме подальшому відновленню довіри вкладників до банків.

Цією ж постановою НБУ скасував заборону на випуск ощадних сертифікатів на пред'явника та розширив перелік іноземних кредиторів, на користь яких дозволяється дострокове погашення кредитів і позик.

Крім того, НБУ спростив для банків розрахунок щоденного ліміту покупки валюти у власну позицію, щоб стимулювати форвардні операції та подальший розвиток інструментів хеджування валютних ризиків.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк оприлюднив для громадського обговорення пропозиції щодо законодавчих змін, необхідних для впровадження ліберальної моделі валютного регулювання в країні, які після обговорення будуть передані на розгляд Національної ради реформ.

За інформацією регулятора, ряд кроків щодо лібералізації валютного регулювання можливий одразу після вступу в силу нового закону "Про валюту", однак повна лібералізація можлива тільки після запровадження в Україні ефективного податкового законодавства.