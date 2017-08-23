Нацбанк ослабив офіційну гривню до долара та євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 28 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2554,5580 (23 серпня – 2545,1704)

100 EUR – 3014,1230 (23 серпня – 2995,9201)

10 RUR – 4,3202 (23 серпня – 4,3110)

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Як повідомляв УНІАН, 23 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,56/25,59 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилася на рівні 30,14/30,18 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4301/0,4310 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанкудо 16:00 встановився на рівні 25,5456 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 464 угоди на суму 310,88 мільйона доларів.