Нацбанк ослабив офіційну гривню до долара та євро
Офіційний курс НБУ на 28 серпня: 100 USD – 2554,5580 гривні; 100 EUR – 3014,1230 гривні; 10 RUR – 4,3202 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 28 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2554,5580 (23 серпня – 2545,1704)
100 EUR – 3014,1230 (23 серпня – 2995,9201)
10 RUR – 4,3202 (23 серпня – 4,3110)
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Як повідомляв УНІАН, 23 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,56/25,59 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилася на рівні 30,14/30,18 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4301/0,4310 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанкудо 16:00 встановився на рівні 25,5456 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 464 угоди на суму 310,88 мільйона доларів.