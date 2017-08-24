Українці відзначили незначне покращення економічної ситуації в країні за минулий рік – опитування (інфографіка)

У процентному співвідношенні збільшилася кількість українців, які вважають, що економічна ситуація в країні за останні 12 місяців покращилась. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою GfK Ukraine від імені Center for Insights in Survey Research.

Так, станом на червень 2017 року 1% респондентів вважає, що економічна ситуація в країні значно покращилась, 6% - трохи покращилася, 21% - не змінилася, 33% - трохи погіршилася, 35% - помітно погіршилася, 3% не змогли відповісти.

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Тоді як на момент попереднього опитування у квітні 2017 року менше 1% опитаних бачили помітне поліпшення економічної ситуації в Україні, а 3% - незначне поліпшення. У той же час три місяці тому 36% українців вважали, що ситуація дещо погіршилася, а 37% відзначали помітне погіршення економічної ситуації.

Рік тому ситуація виглядала ще гірше – у червні 2016 року опитані українці взагалі не помітили значних поліпшень економічної ситуації, тільки 2% відзначали незначне поліпшення, тоді як 33%відзначали незначне погіршення, а 45% - помітне погіршення.

Опитування проводилося соціологічною групою GfK Ukraine від імені Center for Insights in Survey Research по всій Україні (за винятком окупованих територій Криму і Донбасу) з 9 червня по 7 липня 2017 року шляхом особистого опитування в будинках респондентів. В опитуванні взяли участь 2400 постійних жителів України у віці від 18 років і старше, які мають право голосу.