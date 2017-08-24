Загальна сума допомоги США Україні за останні роки становить близько 750 мільйонів доларів - Меттіс

Секретар Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки (міністр оборони) Джеймс Меттіс повідомив, що загальна сума допомоги США Україні за останні роки становить близько 750 млн дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

"Перебуваючи тут, я роблю заяву, що ми маємо намір зміцнити відносини між нашими країнами. Я повинен був приїхати сюди, щоб краще зрозуміти ситуацію, за якої ваші солдати залишаються на лінії фронту. Це дозволяє мені краще поінформувати (адміністрацію президента Дональда Трампа - УНІАН) після повернення та відстоювати те, що, на мою думку, вам потрібно", - заявив Меттіс.

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При цьому він сказав, що у США нещодавно ухвалили рішення про надання Україні ще 175 млн доларів на закупівлю спорядження для військових, в тому числі спеціального легкого спорядження.

Таким чином, додав Меттіс, загалом за останні декілька років допомога США Україні вже становить близько 750 млн доларів.