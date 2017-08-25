Два російських банки можуть втратити доступ до SWIFT через санкції - ЗМІ

Американська компанія Finastra, що володіє правами на програмне забезпечення для роботи з міжнародною системою розрахунків SWIFT, відмовилася від співпраці з двома російскими банками, які потрапили під санкції.

Про це повідомляє російське видання "Ведомости" з посиланням на два джерела - близького до банків і близького до Finastra.

За даними видання, доступ до SWIFT відключать Російському національному комерційному банку, який зараз працює здебільшого в окупованому Криму і є системоутворюючим для регіону, і Темпбанку.

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Finastra планує припинити співпрацю з цими банками до 31 серпня. Банки можуть перепідключитися до програмного забезпечення від самої SWIFT, але для цього потрібно укласти договори і буде потрібно кілька десятків тисяч доларів. І це потрібно зробити до 31 серпня.

РНКБ потрапив під санкції Євросоюзу в 2014 році, в наступному році проти банку ввели санкції США. Темпбанк знаходиться під санкціями через допомогу режиму Башара Асада, а також через співпрацю з підсанкційними компаніями і людьми. Віднедавна в Темпбанк була введена тимчасова адміністрація.