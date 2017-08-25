Українській гривні сьогодні виповнюється 21 рік

Українській валюті, гривні, сьогодні 21 рік. Саме 25 серпня 1996 року президент Леонід Кучма видав указ "Про грошову реформу в Україні".

Таким чином ввели в обіг гривню та копійку. Із 2 вересня Нацбанк випустив банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень і монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок.

Читайте такожВосени курс гривні очікується близько 24,5 - 26,5 за долар – експерт

До цього з січня 1992 року в Україні діяли купонокарбованці. Після запровадження реформи українці могли обміняти карбованці за курсом 100 000 крб за 1 грн. При чому після 16 вересня, за два тижні після введення в обіг гривні, функціонування карбованця в готівковому обігу припинили.

Нагадаємо, 23 серпня в Україні відзначали День прапора, а 24 серпня - День незалежності.