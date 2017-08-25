У Петербурзі затримали екс-менеджера банку Жеваго - ЗМІ

У Петербурзі затримано колишнього заступника голови правління банку "Фінанси та Кредит" Олега Шапкіна, оголошеного в міжнародний розшук у справі про розтрату.

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Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС із посиланням на прес-службу управління МВС по Петербургу і Ленінградській області.

"24 серпня було затримано 53-річного громадянина однієї [з] суміжних республік. Встановлено, що він розшукується правоохоронними органами своєї країни за привласнення та розтрату. Запобіжний захід - арешт", - зазначили у відомстві, однак ім'я заарештованого не назвали.

Водночас джерело агентства в правоохоронних органах регіону повідомило, що йдеться про громадянина України Шапкіна. "Затримано Олега Шапкіна 1964 року народження, який перебував у міжнародному розшуку за Україною в рамках кримінальної справи за статтею 191.5 КК України "Привласнення, розтрата майна", - пояснив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника голови правління банку "Фінанси та Кредит" Шапкіна Інтерпол оголосив у міжнародний розшук у травні 2017 року.

Шапкін обіймав посаду заступника голови правління фінустанови з 2007 року.

Банк "Фінанси та Кредит" (Київ) працював на ринку України з 1990 року й входив до групи найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку були компанії "Асканія" (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесмену Костянтину Жеваго. 17 грудня 2015 року Національний банк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Фінанси та Кредит". Тимчасова адміністрація працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.