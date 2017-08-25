Кубів обіцяє вчасно подати в Раду проект держбюджету на 2018 рік

Проект державного бюджету на 2018 рік уже узгоджено в структурі балансу з усіма міністерствами й буде подано на розгляд Верховної Ради у встановлені законодавством терміни - до 15 вересня 2017 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-прем'єр міністр Степан Кубів.

Читайте такожУкраїна і Португалія відновлять роботу комісії з економічного співробітництва в 2018 році - Кубів«На даний момент бюджет узгоджено з міністерствами в структурі балансу, й проведено спільну нараду з президентом, прем'єр-міністром, головою Верховної Ради та представниками Верховної Ради, щоб ми представили бюджет вчасно - 15 вересня 2017 року», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів в липні почало роботу над проектом бюджету на 2018 рік.

Кабінет міністрів 14 червня вперше за історію бюджетування в незалежній Україні затвердив середньострокову бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки c прогнозованими показниками зростання економіки в 3%, 3,6% і 4%.

Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% із 3% ВВП, державного боргу - до 55% ВВП із 66,8% ВВП. При цьому резолюція базується на умові виконання програми кредитування Міжнародного валютного фонду в повному обсязі. Бюджетний трансферт на покриття дефіциту Пенсійного фонду в кожному з років становитиме 141,3 млрд грн, а на проведення земельної реформи в 2018 році планується виділити 453 млн грн, у 2019 році - 132 млн грн, у 2020 році - 297 млн грн. Від приватизації уряд має намір виручити 17,1 млрд грн у 2018 році, 17,1 млрд грн у 2019 році та 0,5 млрд грн у 2020 році.

При цьому на дорожнє будівництво планується виділити 154 млрд грн за три наступні роки.