НАЗК не знайшло ознак незаконного збагачення у деклараціях Порошенка

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларації президента України Петра Порошенка за 2015 і 2016 роки та не виявило конфлікту інтересів і ознак незаконного збагачення та встановило достовірність задекларованих відомостей. Про це йдеться в повідомленні на сайті НАЗК.

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За даними відомства, Порошенко при складанні та поданні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 і 2016 роки, дотримав вимоги Закону України «Про запобігання корупції».

«За результатами перевірки уповноважені особи НАЗК встановили достовірність задекларованих відомостей у деклараціях за 2015 і 2016 роки. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел. Також не виявлено конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення», - йдеться в повідомленні.

У Агентстві відзначають, що під час здійснення повної перевірки декларацій НАЗК використовувало інформацію, отриману з Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції, Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

Крім того, відомство використовувало дані Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, державних реєстрів патентів України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг, а також інформацію, отриману на запити від державних органів.

НАЗК відмовили у наданні інформації Державна фіскальна служба та Головне управління ДФС у м. Києві щодо відомостей про суми виплачених доходів суб’єкту декларування та членам його сім’ї за період з 1998 по 2014 рік, а також Департамент превентивної діяльності Національної поліції.