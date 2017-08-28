Гривня після вихідних зміцнилася до долара, але знизилася до євро

У понеділок, 28 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,49/25,51 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 30,41/30,43 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,43/0,44 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,5240 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 110 угод на суму 55,44 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 23 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,56/25,59 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 30,14/30,18 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4301/0,4310 грн/рубль.