Українцям нагадали, що вже сьогодні можна скористатися накопичувальним рівнем пенсійного забезпечення

Українці вже сьогодні можуть скористатися накопичувальним рівнем пенсійного забезпечення, повідомив заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір на одному з телеканалів.

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За його словами, чинне законодавство передбачає три рівні пенсійного забезпечення: солідарний, обов'язковий і добровільний накопичувальний. На сьогодні реально працюють перший і третій рівні, тобто вже зараз громадяни можуть отримувати пенсію з двох джерел - солідарної системи і добровільної накопичувальної.

"Згідно з чинним законодавством кожен громадянин може вибрати пенсійний фонд і робити заощадження. Крім того, в майбутньому буде реалізовано обов'язковий накопичувальний рівень, який дасть змогу диверсифікувати джерела пенсійного забезпечення людей і збільшить розмір пенсійних виплат", - сказав Шамбір.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомляв, що накопичувальна пенсійна система почне діяти вже з 1 січня 2019 року.

Діюча на сьогодні солідарна система пенсійного забезпечення передбачає, що із зарплати кожної офіційно працюючої людини йдуть відрахування до Пенсійного фонду, а людині нараховується пенсійний стаж. Своєю чергою Пенсійний фонд за ці кошти виплачує пенсії пенсіонерам.

У разі впровадження накопичувальної системи кожен українець, молодший за 35 років, буде самостійно відраховувати частину своєї зарплати на накопичувальний рахунок.