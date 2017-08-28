Долар дешевшає, євро дорожчає: Нацбанк змінив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 29 серпня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2551.5762 (28 серпня – 2554.5580)

100 EUR – 3042.7546 (28 серпня – 3014.1230)

10 RUR – 4.3582 (28 серпня – 4.3202)

У понеділок, 28 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів залишилися на рівні середини торгів - 25,49/25,51 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 30,42/30,44 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,43/0,44 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,5158 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 370 угод на суму 184,98 млн дол.