Україна до кінця року має виплатити за валютними боргами $2 мільярди

Україні до кінця 2017 року належить виплатити за валютними зовнішніми та внутрішніми боргами 2 млрд дол., повідомили в Національному банку України.

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«До кінця року потрібно виплатити близько 1,25 млрд дол. за зовнішніми боргами», - сказав журналістам заступник голови НБУ Олег Чурій, додавши, що ще близько 0,73 млрд дол. становитимуть виплати за валютними облігаціями внутрішньої державної позики.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 серпня 2017 року становили 17,795 млрд дол. США у еквіваленті, що на 0,97% нижче за показник на 1 липня.

За оновленими прогнозами НБУ, рівень міжнародних резервів становитиме 20 млрд дол. на кінець 2017 року і 27,1 млрд дол. на кінець 2018 року.