Порошенко до кінця вересня внесе на розгляд ВР кандидатуру голови НБУ – І.Луценко

Продовження: Порошенко нарешті знайшов заміну Гонтаревій

Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявляє, що глава держави Петро Порошенко має до кінця вересня внести на розгляд парламенту нову кандидатуру на посаду голови Національного банку.

Про це вона сказала в ефірі "5-го каналу".

"До кінця вересня президент внесе кандидатуру голови Національного банку України", - зазначила Луценко.

За її словами, на посаду нового керівника НБУ розглядаються банкіри, які є незалежними і повністю віддалені від політичного впливу.

"Ця кандидатура я думаю буде внесена до середини, а даю для себе люфт, до кінця вересня місяця", - уточнила Луценко.

Читайте також "Моя місія завершена": Гонтарева написала прощальне послання

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарєва, яка подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня, пішла у тривалу відпустку. З 11 травня до призначення нового голови НБУ керує регулятором перший заступник голови Яків Смолій.

Глава держави, який згідно з Конституцією України має подати на розгляд Верховної Ради кандидатуру наступника Гонтарєвої, на прес-конференції 14 травня заявляв, що розглядає кілька кандидатур.

Гонтарєва з 8 серпня по 26 вересня перебуватиме у відпустці за свій рахунок і за рахунок відгулів.