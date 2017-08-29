Ліквідацію "Старокиївського банку" продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, як і роком раніше, продовжив процедуру ліквідації "Старокиївського банку" ще на 1 рік - до 17 вересня 2018 року включно.

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Як повідомляється на сайті фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Любові Пантиной.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Старокиївський банк" 17 червня 2014 року на підставі рішення Національного банку про визнання фінустанови неплатоспроможним. Фонд почав процедуру ліквідації банку 17 вересня 2014 року.

"Старокиївський банк" працює на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. Основними власниками банку були компанії "СВМ Лтд" (21,75%), "Компрайс" (20,85%), "Комтех" (24,13%), "СК МД-Гарант" (21,07%). ЗМІ асоціювали фінустанова з київськими банкірами Дмитром Віленським і Юрієм Яременко, які керували банком і його акціями.