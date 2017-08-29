Банку Тігіпко передадуть частину активів та зобов'язань банку "Новий"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав угоди про передачу частини активів і частини зобов'язань неплатоспроможного банку "Новий" на загальну суму близько 156 мільйонів гривень на користь приймаючого банку - "Таскомбанку".

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Як повідомила прес-служба фонду, умови підписаних угод передбачають передачу усіх прав та обов'язків боржника перед кредиторами першої-восьмий і частково дев'ятою черг, в тому числі щодо повернення вкладникам грошових коштів і сплату відсотків по рахунках і вкладах.

При цьому фонд зазначив, що підписання договорів про передачу частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку "Новий" відновлює всі умови договорів вкладників з цим банком за переданими зобов'язаннями, включаючи термін і валюту вкладів, процентну ставку.

Фонд зазначив, що вкладники банку "Новий" можуть звернутися для ідентифікації та перевірки даних про виплати в установи "Таскомбанку", в той час як кредиторів, зобов'язання перед якими не передані на користь "Таскомбанку", слід заявити про свої вимоги в фонд за стандартною процедурою.

Також фонд передав "ТАСкомбанку" права вимоги в частині кредитів банку "Новий" юридичним особам разом із правами за договорами забезпечення цих кредитів.

Фонд нагадав, що "ТАСкомбанк" став переможцем відкритого конкурсу щодо участі у виведенні з ринку банку "Новий".

Також повідомляється, що в ході тимчасової адміністрації вкладники банку "Новий" отримали за рахунок фонду близько 1 мільйон гривень відшкодування при загальній сумі виплат у розмірі 3,14 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 13 липня 2017 року визнав неплатоспроможним банк "Новий", ключовим акціонером якого (18,33%) було держпідприємство конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля.

Банк "Новий" працював на ринку України з 1992 року і на 1 квітня обіймав за обсягом активів 58-е місце серед 90 працюючих банків.

"ТАСкомбанк" (раніше - банк "Бізнес Стандарт", м. Київ) працює на ринку України з 1989 року і станом на 1 квітня за обсягом активів займав 19 місце серед 88 працюючих банків. Ключовим власником банку є Сергій Тігіпко.

Тігіпко обіймав високі посади в період президентства Віктора Януковича, в тому числі посаду віце-прем'єр-міністра-міністра соціальної політики в уряді Миколи Азарова, а також голови Національного банку України у 2003-2004 роках.

У грудні 2016 року належить Тігіпко група "ТАС" закрила операцію з купівлі "Універсал Банку" у міжнародної фінансової групи Eurobank (Греція).

Наприкінці червня 2017 року Фонд гарантування підписав договір про передачу на користь "Таскомбанку" частини активів і зобов'язань неплатоспроможного "Діамантбанку".