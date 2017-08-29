Ракетний запуск КНДР: долар впав до мінімуму 4 місяців до ієни

Долар впав до 4-місячного мінімуму до ієни після того, як Північна Корея запустила ракету в бік Японії, що підігріло геополітичну напруженість, повідомляє Reuters.

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Долар США знизився на 0,4 відсотка до ієни о 7:42 за Києвом, раніше просівши до 108,33 ієни на ранкових торгах в Азії, мінімального значення з середини квітня.

В азіатському регіоні домінували обережні настрої після запуску ракети КНДР: японський фондовий індекс Nikkei знизився до мінімального значення майже за чотири місяці.

Як правило, ієна зростає в періоди геополітичного або фінансового стресу, оскільки Японія є найбільшою країною-кредитором з профіцитом рахунку поточних операцій.

Не виключено і подальше зниження долара до ієни, враховуючи наростаючу геополітичну напруженість, сказав Теппей Іно, аналітик банку Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ в Сінгапурі.

“Не схоже, щоб ситуація заспокоювалася, тому я думаю, що треба бути напоготові. - сказав Іно. - Дуже складно точно спрогнозувати, що може статися після цього".

Швейцарський франк дістався до місячного максимуму на рівні 0,9498 франка за долар, однак пізніше відступив до значення 0,9522 франка за долар.

Долар знижувався ще до запуску північнокорейської ракети, особливо по відношенню до євро, після того як глава ФРС Джанет Йєллен не стала зачіпати тему грошово-кредитної політики на конференції глав центробанків в Джексон-Хоул минулого тижня, а голова ЄЦБ Маріо Драгі утримався від вербальних інтервенцій, що сприяли б падіння курсу євро.

Ще одним фактором зниження долара став руйнівний ураган "Харві", що паралізував Х'юстон і численні НПЗ в Мексиканській затоці і породжує побоювання про наслідки шторму для американської економіки.

Євро опустився на 0,01 відсотка до 1,1976 долара. Раніше у вівторок єдина європейська валюта виросла до 1,1986 долара, максимального значення з січня 2015 року.

Індекс долара до кошика основних валют у цілому малорухомий, поточні котирування - близько 92,200 пункту.

На ранкових торгах в Азії індекс впав до мінімального рівня з травня 2016 року.