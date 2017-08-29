Сьогодні НБУ хоче купити на аукціоні до $100 мільйонів
12:04, 29 серпня 2017Фінанси
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Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку, за даними НБУ, до 11:30 встановився на рівні 25,4338 гривні/долар.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України сьогодні, 29 серпня, оголосив про проведення аукціону з купівлі валюти об'ємом до 100 мільйонів доларів США.
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Як повідомляється на сайті НБУ, заявки банків на участь у торгах приймаються до 12:00.
Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку, за даними НБУ, до 11:30 встановився на рівні 25,4338 гривні/долар.
Як повідомляв УНІАН, напередодні долар впав до 4-місячного мінімуму до ієни після запуску північнокорейської ракети у напрямку Японії, що підігріло геополітичну напруженість і руйнівного урагану "Харві" в Техасі.
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