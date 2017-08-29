Сьогодні НБУ хоче купити на аукціоні до $100 мільйонів

Національний банк України сьогодні, 29 серпня, оголосив про проведення аукціону з купівлі валюти об'ємом до 100 мільйонів доларів США.

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Як повідомляється на сайті НБУ, заявки банків на участь у торгах приймаються до 12:00.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку, за даними НБУ, до 11:30 встановився на рівні 25,4338 гривні/долар.

Як повідомляв УНІАН, напередодні долар впав до 4-місячного мінімуму до ієни після запуску північнокорейської ракети у напрямку Японії, що підігріло геополітичну напруженість і руйнівного урагану "Харві" в Техасі.