Сумнівне досягнення: чи варто радіти підвищенню рейтингу України від Moody’s

Відбулося дуже незначне підвищення кредитного рейтингу України рейтинговою агенцією Moody’s — з категорії Саа3 до категорії Саа2 за два з половиною роки. І цю «подію» надзвичайно гучно рекламують і прем’єр-міністр Гройсман, і президент Порошенко.

Але насправді це виглядає так: за сучасною шкільною градацією оцінок — 12-бальною системою, Україна мала оцінку «три з мінусом», а тепер має «трійку».

Загалом категорія С — це категорія спекулятивних цінних паперів, тобто не інвестиційних, як категорія А і половина категорії В. Україна перебуває на території категорії С, а це спекулятивні й дуже ризиковані операції.

Така зміна позиції в рейтингу справді є підвищенням, але вона говорить про те, що за два з половиною роки в інвестиційному кліматі України практично нічого не змінилося на краще. Та й взагалі, це мікроскопічне підвищення рейтингу відбулося, в основному, через базу порівняння.

Чому Україна піднялася в фінансовому рейтингу Moody’s? Це відбулося на тлі порівняння з Росією.

Наведу простий приклад: за перше півріччя поточного року Україна зменшила виробництво сталі на 13% — це дуже велике падіння. Але при цьому вона піднялася в рейтингу виробників сталі світу з 17-ї позиції до 14-ї. Чому? Тому що це підвищення відбулося на тлі інших країн, які знаходилися за показниками поруч із нами та в яких відбулося ще більше падіння виробництва. Таким чином, при своєму падінні 13% ми все одно піднялися на 14-у позицію.

Чому Україна піднялася в фінансовому рейтингу Moody’s? Це відбулося на тлі порівняння з Росією. Оскільки Росія отримала дуже жорсткий пакет нових санкцій, у тому числі й фінансових, це фактично фінансово обезкровило російський державний та приватний сектори. Звісно, на цьому тлі Україна, яка не є під дією подібних санкцій, навіть мінімальних, зараз виглядає як така, що знаходиться у більш виграшній позиції. Саме на тлі такого порівняння ми маємо дуже незначне підвищення рейтингу Moody’s. Але якщо врахувати те, що воно відбулося за два з половиною роки, то, в принципі, це можна сприймати лише як похибку рейтингу, не більше.

Слова наших очільників, які подають це підвищення України в рейтингу Moody’s як величезне досягнення, — це казочка для дітей, для тих, хто не розуміє категорій цього рейтингу, не може оцінити й порівняти цю «динаміку».

Чи є підстави для подальшого зростання України в рейтингу Moody’s? Ну, якщо ми за наступні два з половиною роки піднімемося ще на один рівень — до Саа1, то я не думаю, що це свідчитиме про наявність підстав чи «локомотиву», який здатен динамічно розвивати фінансовий сектор України. А для того, щоб була відчутна відмінність в об’ємах інвестицій в Україну, нам потрібно з категорії С переміститися у вищі щаблі категорії В. Тільки тоді, перебуваючи в клубі фінансово безпечних країн, Україна зможе розраховувати на серйозні об’єми інвестицій, а не ті 400 мільйонів доларів, які ми маємо за підсумками першого півріччя.

Слова наших очільників, які подають це підвищення України в рейтингу Moody’s як величезне досягнення, — це казочка для дітей, для тих, хто не розуміє категорій цього рейтингу, не може оцінити й порівняти цю «динаміку», а також не може проаналізувати, чому саме це відбувається.

А чому так роздувається цей малозначущий факт, який у цивілізованій країні навіть не почав би обговорюватися, а якби й обговорювався, то тільки з соромом? Очевидно, це свідчить про те, що, не дивлячись на запевнення влади у тому, що жодних виборів не треба і не буде, все-таки неофіційна передвиборча кампанія почалася. Саме тому Кабінет міністрів регулярно, раз на тиждень, видає різного роду «позитивні факти», починаючи від рейтингів, продовжуючи соціальними «досягненнями» і закінчуючи запуском барж із кавунами.

Андрій Новак, голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук