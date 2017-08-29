Осучаснення пенсій: на скільки "розбагатіють" українці

Майже 20% українців, які перебувають на заслуженому відпочинку отримають надбавку більше 1000 гривень, повідомляє Сегодня.ua.

"Перший крок пенсійної реформи заплановано на жовтень цього року. 5,6 мільйона пенсій перерахують за оновленою формулою", - йдеться у повідомленні.

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Показник середньої за 3 роки зарплати збільшать до 3764 гривні. При цьому 8,2 мільйона пенсіонерів на цей момент отримують пенсію з розрахунку "застарілої" середньої по країні зарплати в 1197 гривень. По-друге, кожен відпрацьований рік коштуватиме не 1,35% від заробітку, як зараз, а лише 1%.

Зараз українець, який вийшов на пенсію 2007 року й отримував зарплату вдвічі вище середньої 30 років, може претендувати на пенсію приблизно в 1875 гривень. Після "осучаснення" цей самий пенсіонер отримуватиме 2258 гривень.

Наскільки "розбагатіють" українці на пенсії:

• до 50 гривень – 8,6% (483 тисяч пенсіонерів)

• від 50 до 100 гривень – 6,3% (356 тисяч пенсіонерів)

• від 100 до 200 гривень – 8,3% (468 тисяч пенсіонерів)

• від 200 до 300 гривень – 8,1% (457 тисяч пенсіонерів)

• від 300 до 400 гривень – 7,6% (427 тисяч пенсіонерів)

• від 400 до 500 гривень – 5,8% (323 тисячі пенсіонерів)

• від 500 до 600 гривень – 6% (327 тисяч пенсіонерів)

• від 600 до 700 гривень – 6,4% (360 тисяч пенсіонерів)

• від 700 до 800 гривень – 8,2% (460 тисяч пенсіонерів)

• від 800 до 900 гривень – 6,2% (347 тисяч пенсіонерів)

• від 900 до 1000 гривень – 8,7% (487 тисяч пенсіонерів)

• від 1000 гривень – 19,7% (1,1 мільйона пенсіонерів)

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 13 липня прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу, який не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу.

У рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців, на суму від 200 до 1000 гривень.