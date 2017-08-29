На міжбанку долар дешевшає, євро дорожчає

У вівторок, 29 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 25,43/25,45 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро перебувають на рівні 30,66/30,68 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,43/0,44 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,4357 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 142 угоди на суму 79,82 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 28 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів залишилися на рівні середини торгів - 25,49/25,51 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,42/30,44 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,43/0,44 грн/рубль.