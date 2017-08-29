НБУ запасається валютою: купив у банків $32 мільйони
13:58, 29 серпня 2017Фінанси
105
Середньозважений курс аукціону становить 25,4545 гривні за долар.
Сьогодні регулятор купив у банків $32 мільйони / фото НБУ
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 29 серпня, купив у банків 32,2 мільйона доларів.
Читайте такожРакетний запуск КНДР: долар впав до мінімуму 4 місяців до ієни
Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становить 25,4545 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 38,5 мільйона доларів.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,43/25,45 гривні/долар.
Середньозважений курс гривні на міжбанку за даними НБУ до 12:00 встановився на рівні 25,4357 гривні/долар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter