НБУ запасається валютою: купив у банків $32 мільйони

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 29 серпня, купив у банків 32,2 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становить 25,4545 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 38,5 мільйона доларів.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,43/25,45 гривні/долар.

Середньозважений курс гривні на міжбанку за даними НБУ до 12:00 встановився на рівні 25,4357 гривні/долар.