Учасники ринку назвали найбільш ймовірного кандидата на посаду голови Нацбанку

Продовження: Порошенко нарешті знайшов заміну Гонтаревій

Посаду голови Національного банку України замість Валерії Гонтаревої, яка подала у відставку, швидше за все, займе нинішній голова правління «Райффайзен банку Аваль» - найбільшого в Україні банку з іноземним капіталом – Володимир Лавренчук.

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Таку думку висловили опитані УНІАН учасники фінансового ринку і експерти, коментуючи заяву представника президента України у Верховній Раді Ірини Луценко про наміри голови держави до кінця вересня внести на розгляд парламенту нову кандидатуру на пост голови НБУ.

Зокрема, координатор громадської платформи «Нова країна» Тарас Козак назвав можливим кандидатом на посаду голови НБУ, крім Володимира Лавренчука, голову ради Незалежної асоціації банків України Романа Шпека. «Обох вважаю прекрасними фахівцями, гідними громадянами і сильними особистостями. Буду підтримувати кожного з них на цій посаді», - сказав він.

Ще один учасник фінансового ринку на правах анонімності повідомив, що другим кандидатом, швидше за все, є Яків Смолій, який в даний час виконує обов'язки голови НБУ, цілком успішно справляються з цим завданням, і також має великий банківський досвід.

У свою чергу аналітик Dragon Capital Сергій Фурса зазначив, що учасники ринку очікують призначення на посаду голови НБУ саме Володимира Лавренчука. «Чекаємо Лавренчука. І сподіваємося, що другий кандидат - це не серйозно», - сказав він.

Міжнародний економіст Тімоті Еш, що спеціалізується на країнах Європи, Близького Сходу і Африки, написав у своєму Тwitter, що відтермінування призначення нового голови НБУ до вересня було передбачуваним, враховуючи зайнятість Лавренчука до цього часу, в той час як нова затримка - до 5 жовтня - викликає питання. «І два претенденти. Чому два, коли Лавренчук, здавалося б, це попадання в десятку?» - дивується експерт.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак на запит УНІАН не став називати конкретних імен кандидатів і повідомив, що в профільному комітеті це питання поки не обговорювалося. «Обговорення в комітеті з процедурою буде тільки після офіційного представлення кандидата президентом, який, судячи з усього, буде протягом вересня», - пояснив депутат.

Інформація в ЗМІ про готовність Володимира Лавренчука очолити НБУ, «коли прийде час», з'являлася раніше, однак офіційно факт переговорів про це не підтверджували ні сам Лавренчук, ні прес-служба «Райффайзен Банку Аваль».

Лавренчук працює в банківській сфері понад 30 років, в тому числі очолює правління «Райффайзен Банку Аваль» з 2005 року. Банкір входить до складу правління Європейської Бізнес Асоціації, є членом Довірчої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» і неодноразово був визнаний найкращим керівником фінансового сектора.

Як повідомляв УНІАН, глава НБУ Валерія Гонтарева, яка подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня, пішла у тривалу відпустку. З 11 травня до призначення нового голови НБУ регулятором керує перший заступник голови Яків Смолій. Відповідно до Конституції України, голова держави повинен подати на розгляд Верховної Ради наступника Гонтаревої.

Вчора, 28 серпня, представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що президент Порошенка до кінця вересня має внести на розгляд парламенту нову кандидатуру на посаду голови Національного банку, вибравши з двох розглянутих їм кандидатів - незалежних і віддалених від політичного впливу банкірів.