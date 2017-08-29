У Мінсоцполітики назвали розмір максимальної пенсії після реформи

Максимальна пенсія після прийняття законопроекту про пенсійну реформу залишиться на рівні 10740 грн, повідомив на прес-конференції заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

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«Максимальна пенсія на сьогодні становить 10740 грн. Починаючи з 2011 року немає жодної пенсії, яка перевищила цю цифру. Є пенсії і вищі, але вони були призначені до цього (до 2011 року - УНІАН), проте дивлячись у кого», - сказав Шамбір.

Шамбір зазначив, що дану суму не варто порівнювати з довічним забезпеченням суддів, оскільки виплачуються ці кошти не з Пенсійного фонду України, а з держбюджету.

Заступник міністра зазначив, що після впровадження реформи сума максимальної пенсії не зміниться, і додав, що мінімальна пенсія буде дорівнювати прожитковому мінімуму (зараз прожитковий мінімум становить 1624 грн - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. В рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців на суму від 200 до 1000 грн.