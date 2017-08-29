У Мінсоцполітики назвали розмір максимальної пенсії після реформи
За словами заступника міністра соцполітики, максимальна пенсія після прийняття закону про пенсійну реформу залишиться на рівні 10740 грн.
Максимальна пенсія після прийняття законопроекту про пенсійну реформу залишиться на рівні 10740 грн, повідомив на прес-конференції заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.
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«Максимальна пенсія на сьогодні становить 10740 грн. Починаючи з 2011 року немає жодної пенсії, яка перевищила цю цифру. Є пенсії і вищі, але вони були призначені до цього (до 2011 року - УНІАН), проте дивлячись у кого», - сказав Шамбір.
Шамбір зазначив, що дану суму не варто порівнювати з довічним забезпеченням суддів, оскільки виплачуються ці кошти не з Пенсійного фонду України, а з держбюджету.
Заступник міністра зазначив, що після впровадження реформи сума максимальної пенсії не зміниться, і додав, що мінімальна пенсія буде дорівнювати прожитковому мінімуму (зараз прожитковий мінімум становить 1624 грн - УНІАН).
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. В рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців на суму від 200 до 1000 грн.