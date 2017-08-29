Держстат підрахував обсяг іноземних інвестицій в економіку України

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2017 року становив 38,982 млрд дол., що на 1,657 млрд дол., або на 4,4%, більше від показника на початок року на рівні 37,325 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, за цей період в акціонерний капітал нерезидентів надійшло 711 млн дол. нових інвестицій, при цьому відтік становив 207 млн дол., а позитивна переоцінка - 1,153 млрд дол.

Згідно з наведеними даними, інвестиції надходили з 75 країн світу, при цьому основними інвесторами стали Кіпр з обсягом вкладень в 287 млн дол. і Велика Британія - 160 млн дол.

Найбільші обсяги прямих інвестицій були спрямовані в промисловість - 265 млн дол., фінансову і страхову діяльність - 226 млн дол.

Також повідомляється, що обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) підприємств - резидентів України в економіку країн світу в першому півріччі становив 9,2 млн дол.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Держстату, іноземні інвестори у 2016 році вклали в економіку України 4,406 млрд дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що на 642 млн дол., або на 17,1%, більше від показника за 2015 рік на рівні 3,764 млрд дол.

Національний банк України оцінив приплив іноземних інвестицій в економіку України в 2016 році в 3,4 млрд дол., зокрема, «живими» грошима, за оцінками регулятора, надійшли кошти на 1,1 млрд дол., оскільки левова частка інвестицій була конвертацію іноземними банками своїх кредитів перед материнськими структурами в капітал.