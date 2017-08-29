Офіційний курс гривні: долар дешевшає, євро дорожчає

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 30 серпня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2544.0576 (29 серпня – 2551.5762)

100 EUR – 3065.0806 (29 серпня – 3042.7546)

10 RUR – 4.3464 (29 серпня – 4.3582)

У вівторок, 29 серпня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,44/25,47 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 30,60/30,63 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,43/0,44 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,4406 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 538 угод на суму 370,10 млн дол.