НБУ дозволив банкам видавати гривневі кредити під заставу валюти
Нацбанк нагадав, що до цього часу такі операції банкам було заборонено, і зазначив, що подібний крок сприятиме пожвавленню банківського кредитування.
Національний банк України дозволив українським банкам видавати кредити в гривні під заставу іноземної валюти на рахунках клієнтів.
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Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №82, яка набуває чинності з 30 серпня.
Нацбанк нагадав, що до цього часу такі операції банкам було заборонено, і зазначив, що подібний крок сприятиме пожвавленню банківського кредитування.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк оприлюднив для громадського обговорення пропозиції щодо законодавчих змін, необхіднихдля упровадження ліберальної моделі валютного регулювання в країні, які після обговорення будуть передані на розгляд Національної ради реформ.
За інформацією регулятора, низка кроків з лібералізації валютного регулювання можлива відразу після вступу в силу нового закону «Про валюту», однак повна лібералізація можлива тільки після упровадження в Україні ефективного податкового законодавства.