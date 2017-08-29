НБУ дозволив банкам видавати гривневі кредити під заставу валюти

Національний банк України дозволив українським банкам видавати кредити в гривні під заставу іноземної валюти на рахунках клієнтів.

Читайте такожБанкіри очікують зростання кредитування - опитування НБУ

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №82, яка набуває чинності з 30 серпня.

Нацбанк нагадав, що до цього часу такі операції банкам було заборонено, і зазначив, що подібний крок сприятиме пожвавленню банківського кредитування.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк оприлюднив для громадського обговорення пропозиції щодо законодавчих змін, необхіднихдля упровадження ліберальної моделі валютного регулювання в країні, які після обговорення будуть передані на розгляд Національної ради реформ.

За інформацією регулятора, низка кроків з лібералізації валютного регулювання можлива відразу після вступу в силу нового закону «Про валюту», однак повна лібералізація можлива тільки після упровадження в Україні ефективного податкового законодавства.