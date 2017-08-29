Надходження до Пенсійного фонду від єдиного соцвнеску перевищили план майже на 13 мільярдів

Надходження до Пенсійного фонду від єдиного соціального внеску (ЄСВ) з початку року перевищили плановий показник на 12,7 млрд грн, повідомила на прес-конференції директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

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«З початку року ми отримали перевиконання плану на 12,7 млрд грн, що на 28,4 млн грн більше порівняно з торішніми показниками», - повідомила Ковпашко.

Вона додала, що до таких результатів привело, в першу чергу, збільшення фонду оплати праці, а саме - підвищення мінімальної заробітної плати, збільшення відсотка перерозподілу ЄСВ на користь Пенсійного фонду України, а також заходи з легалізації зайнятості та легалізації заробітної плати.

Директор департаменту ПФУ також повідомила, що на даний момент в Україні налічується 11,7 млн пенсіонерів, середній розмір пенсійних виплат становить тисяча вісімсот вісімдесят сім грн, і щомісяця Пенсійний фонд виплачує понад 22 млрд грн пенсіонерам.

Ковпашко сказала, що загальний обсяг коштів на виплати пенсій, який розрахований на 2017 рік, становить 283 млрд грн, і основне джерело грошових надходжень - це частина від ЄСВ (85,6%).

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня ухвалила у першому читанні законопроект про пенсійну реформу. В рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців, на суму від 200 до 1000 грн.